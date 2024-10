Datafolha em SP: vantagem de Nunes cai 10 pontos entre mulheres e mais velhos

Há 10 dias do segundo turno das eleições municipais, o emedebista conta com 47% das intenções de voto das eleitoras - (crédito: Nilton Fukuda / AFP)

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 17, mostra que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) perdeu 10 pontos na intenção de votos entre as mulheres, com uma diferença de oito pontos em relação ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) .

Há 10 dias do segundo turno das eleições municipais, o emedebista conta com 47% das intenções de voto das eleitoras. Na semana passada, o apoio feminino era de 53% . Boulos, por sua vez, registra 39% das escolhas das mulheres. Na pesquisa anterior, o psolista somava 35%.

Entre os homens, o prefeito conta com a pretensão de votos de 55%, no último levantamento os eleitores de Nunes correspondiam a 57%. Já o deputado soma agora 27% do eleitorado masculino, antes, somava de 30%.

Segundo o Datafolha, a margem de erro para os dados por gênero é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

Preferência dos jovens e dos mais velhos

A pesquisa também traz dados sobre a popularidade dos candidatos entre diferentes faixas etárias. Entre os eleitores de 16 a 24 anos, Boulos aparece com 43% das intenções de voto, e Nunes com 41%. O prefeito perdeu uma vantagem de 15 pontos desde o último levantamento. A margem de erro para a categoria é de nove pontos para mais ou para menos.

O atual prefeito também perdeu 10 pontos entre os eleitores acima de 60 anos. Atualmente, Nunes registra 53% dos votos, e Boulos soma 32%. A margem de erro para o grupo é de seis pontos.

Entre os respondentes de 25 a 34 anos, Nunes retém 47% das pretensões e Boulos 35%. Neste segmento, a margem de erro é de sete pontos, ou seja, é considerado um empate técnico.

Na faixa etária de 35 a 44 anos, o prefeito sai na dianteira, com 51%, contra 32% do deputado. A margem de erro é de seis pontos.

O emedebista também está em vantagem entre eleitores de 45 a 59 anos, com 54% das intenções de voto contra 31% para o candidato do PSOL. A margem de erro considera também é de seis pontos.

Nos números gerais, o prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) registra 51% das intenções de voto, enquanto Boulos fica com 33%.

A pesquisa Datafolha foi realizada de forma presencial com 1.204 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com o protocolo SP-05561/2024.