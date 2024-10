Candidatas ainda enfrentam dificuldades dentro dos partidos, aponta pesquisa

A participação das mulheres na política no Brasil ainda está longe de ser ideal, é o que expõe o livro Candidatas: os primeiros passos das mulheres na política do Brasil, escrito pelas pesquisadoras Malu Gatto (University College London) e Débora Thomé (Fundação Getúlio Vargas). Atualmente, a Câmara dos Deputados é composta por 17,7% de parlamentares mulheres e 82,3% de homens, um dos piores índices da América Latina. Mesmo com os esforços de inclusão das mulheres na política, como as políticas de cotas, as mulheres ainda têm um grande caminho a percorrer antes de alcançar a paridade na política.

Com o lançamento marcado para esta sexta-feira (18/10) às 19h na livraria Circulares, em Brasília, o livro aborda a trajetória de 102 candidatos às eleições de 2020 e 2022. Por meio de 188 entrevistas com as 79 candidatas e os 23 candidatos, além de dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as autoras responderam questões sobre como os candidatos vivem o processo das eleições, quais são as violências enfrentadas e quais são as diferenças entre os candidatos e as candidatas.

“Nós conduzimos, antes e depois das eleições, entrevistas com os candidatos, justamente para entender as expectativas e as experiências que as pessoas passam durante esse período. Acredito que a política faz com que os candidatos fiquem muito distantes do cidadão, Então, com esse livro, buscamos trazer essas candidatas para realidade, que elas são de carne e osso, o que, muitas vezes, não conseguimos enxergar. Queríamos trazer o lado humano dessas candidatas, essa é a ideia por trás do livro”, diz Malu Gatto, doutora em Ciência Política e professora na University College London.

Gatto explica que o livro foi dividido em momentos. “O primeiro momento é antes mesmo das candidaturas. Queríamos entender de onde veio a ambição das mulheres e como elas farão para chegar até a candidatura. Nesse momento, as mulheres já começam em desvantagem”, comenta.

“Elas têm uma dificuldade na interação com os partidos, ou seja, elas tentam navegar nessa relação com as lideranças, mas não conseguem os recursos que elas gostariam ou que foi prometido, além da falta de apoio que acham que são necessários. Existe um descompasso muito forte na relação das candidatas com os partidos”, explica Débora Thomé, doutora em Ciência Política e professora na FGV Cepesp.

As autoras reiteram que a rejeição por parte dos partidos independe da ideologia política da candidata. “O maior obstáculo que todas as mulheres enfrentam, independente de ideologia política, são as dificuldades com os partidos”, diz Gatto.

Além disso, a violência política é corriqueira na rotina de uma candidata às eleições. De acordo com a pesquisa, todas as mulheres relataram algum tipo de violência durante a campanha, mas as agressões e desrespeitos atingem com maior intensidade as mulheres negras e transgêneros.

“A violência política também está muito relacionada com a dinâmica partidária. Então, elas se veem violadas quando não recebem o dinheiro para a campanha, e isso se torna um desafio para elas. Elas ainda conhecem pouco do ambiente no qual estão tentando navegar, para conseguir se eleger”, expõe Thomé.

Débora Thomé também argumenta que o modo como o Brasil elege os candidatos e as políticas públicas que envolvem os processos brasileiros. “É necessário pensar, uma vez que já tem as cotas femininas de 30% e o financiamento obrigatório, em algumas mudanças. Uma delas é aumentar o poder das mulheres dentro das instâncias partidárias, seja por negociações, políticas públicas. Outra medida importante é começarmos a discutir sobre aumentar essa porcentagem das cotas, além de começar a falar sobre a reserva de vagas para as mulheres no Congresso Nacional”.

O livro “Candidatas: os primeiros passos das mulheres na política do Brasil” será lançado na sexta-feira (18/10) na livraria Circulares (CLN 113, bloco A), às 19h. Contará com a participação da autora Débora Thomé e a pesquisadora Marcela Machado para um bate-papo.

