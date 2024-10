Lula anuncia linha de crédito para repor perdas por apagão em São Paulo

Segundo o presidente Lula, empresas, pessoas e comerciantes que tiveram prejuízos por conta do apagão em São Paulo terão acesso a uma linha de crédito que será aberta pelo governo para repor as perdas. - (crédito: EBC)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta sexta-feira (18/10) que o governo federal vai lançar uma linha de crédito para pessoas que tiveram prejuízos durante o apagão na cidade de São Paulo.

Segundo o presidente, a ação vai seguir os moldes adotados após as enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Ele não deu mais detalhes sobre o financiamento, porém. Lula disse ainda que "não quer saber de quem é a culpa" pelo apagão, mas apresentar soluções.

"Ontem eu pedi para o (Fernando) Haddad, pedi para a Casa Civil trabalharem, porque nós vamos fazer para a cidade de São Paulo o mesmo que nós fizemos para o Rio Grande do Sul", declarou Lula ao encerrar seu discurso no lançamento do Programa Acredita, na capital paulista. Lula brincou ainda que pediu para o ministro da Fazenda, Haddad, fazer o anúncio, mas que ele "esqueceu".

"As pessoas que tiveram prejuízos por conta do apagão, as pessoas que perderam geladeira, que perderam inclusive a sua comida que estava na geladeira, o pequeno comerciante que perdeu alguma coisa, nós vamos estabelecer uma linha de crédito para que as pessoas possam se recuperar e viver muito bem", anunciou o chefe do Executivo.



Prejuízo bilionário

A falta de energia generalizada em São Paulo ocorreu após uma tempestade no último final de semana, que chegou a deixar mais de 1,5 milhão de pessoas sem luz. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), o apagão já causou prejuízo estimado em R$ 1,65 bilhão.

Em meio às discussões sobre a responsabilidade pelo apagão, Lula também disse não ter interesse em apontar os culpados. "Eu não quero saber de quem é a culpa. Eu quero saber quem é que vai dar a solução, e nós queremos encontrar a solução", frisou o presidente.

A responsabilidade pela falta de energia virou um jogo de empurra entre a concessionária Enel, a Prefeitura de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, o governo federal e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).