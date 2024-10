Quem está na frente: Fuad ou Engler? O que dizem pesquisas do 2º turno em BH

As principais pesquisas eleitorais em Belo Horizonte apontam uma pequena vantagem para o prefeito Fuad Noman (PSD) ante o deputado estadual Bruno Engler (PL), que pode chegar até a um empate técnico no segundo turno das eleições 2024 na cidade.

Esse é o cenário que apontam os levantamentos do Datafolha, da Quaest e do Paraná Pesquisas feitas na capital mineira e divulgados pouco após o resultado da primeira rodada de votação.

É um duelo que mede a força do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que apoia Engler e quer mostrar que tem a capacidade de colocar um dos seus principais quadros no Executivo de uma das principais cidades brasileiras.

Candidato a prefeito de Belo Horizonte Bruno Engler e ex-presidente Jair Bolsonaro (foto: Reprodução / Instagram / @brunoenglerdm)

Fuad, por sua vez, aposta na vantagem de já exercer o cargo e na força do PSD mineiro, que tem nomes como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

O PT apoia Fuad, mas a sigla guarda mágoa dos petistas, como mostrou a Coluna do Estadão. Para integrantes do PSD, Fuad poderia ter vencido no primeiro turno se o PT não tivesse indicado o deputado federal Rogério Correia (PT-MG), que acabou ficando na sexta posição.

O ex-presidente do Brasil (2003-2010) e candidato presidencial do Partido dos Trabalhadores (PT) Luiz Inácio Lula da Silva (R) fala, ao lado do prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman, durante uma entrevista coletiva após um comício de campanha em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, em 9 de outubro de 2022 (foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)

Veja o que cada pesquisa pesquisa já publicada em Belo Horizonte aponta:

Quaest: Fuad tem 46% e Bruno Engler, 37%

Pesquisa mais recente divulgada em Belo Horizonte, a Quaest indica uma vantagem de nove pontos porcentuais para Fuad, com 46% das intenções de voto ante 37% de Engler. Brancos e nulos representam 12%, e indecisos são 5%.

O instituto realizou 1.002 entrevistas em Belo Horizonte entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é MG-03563/2024.

Neste momento, segundo a Quaest, 76% dos belorizontinos disseram que a escolha é definitiva enquanto 24% podem mudar de opinião até o dia da eleição, 27 de outubro.

Na pesquisa espontânea, em que a lista dos candidatos não é apresentada aos entrevistados, Fuad é mencionado por 33% e Engler, por 28%. Neste cenário, indecisos são 33% e brancos e nulos, 6%.

A Quaest também mediu a transferência de votos dos candidatos. Fuad conseguiu herdar 52% dos votos de Mauro Tramonte (Republicanos) - que ficou em terceiro colocado, com 15,2% - 63% dos eleitores de Gabriel Azevedo (MDB), quarto colocado, com 10,55%, e 87% de Duda Salabert, que terminou na quinta posição, com 7,68%.

Engler, por sua vez, recebe 28% dos votos de Tramonte, 29% de Gabriel e 5% de Duda.

Datafolha: Noman tem 48% e Bruno Engler, 41%

Na pesquisa Datafolha, a vantagem de Noman é de sete pontos porcentuais. Ele aparece com 48% das intenções de voto ante 41% de Engler. De acordo com o levantamento, 8% dos eleitores afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto caso o pleito fosse hoje. Outros 4% não sabem em quem votar.

O Datafolha entrevistou 910 eleitores da cidade de Belo Horizonte entre os dias 8 e 9 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-09634/2024.

Os eleitores de cada candidato estão, em sua maioria, decididos da escolha. No caso de Fuad, 84% de seus apoiadores já selaram a decisão, e 15% disseram que ainda podem alterar o voto. 1% dos entrevistados não sabe. A pesquisa também aponta 44% dizem que votarão nele por considerá-lo o candidato "ideal", e 56% por "não haver opção melhor" nas eleições deste ano.

No caso dos eleitores de Engler, 84% estão decididos a votar no candidato do PL, enquanto 16% dizem que a escolha ainda pode ser alterada. 63% de seus eleitores acreditam que ele é o candidato ideal para ser votado. 35% votarão nele por acreditar que não exista opção melhor, enquanto 2% não souberam responder.

Paraná Pesquisas: Engler tem 45% e Noman, 44,3%

A Paraná Pesquisas aponta um cenário diferente das demais. Segundo esse levantamento, há um empate técnico entre os dois candidatos no segundo turno, em um cenário muito parelho. Engler tem 45% das intenções de voto ante 44,3% de Noman.

Eleitores que ainda não sabem em quem vão votar ou que não responderam são 4%. Já os brancos, nulos ou que votarão em nenhum dos dois, são 6,8%. O Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores de Belo Horizonte entre os dias 7 e 10 de outubro. O grau de confiança do levantamento é de 95%, e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-02047/2024.

No cenário espontâneo, quando não são apresentados os nomes dos postulantes, Engler segue na liderança, com 29,1% da preferência dos eleitores, ante 27,8% de Fuad. Outros nomes citados durante a pesquisa somam 0,9%. Não sabem ou não responderam, 35,3%. Já a parcela de eleitores que não votarão em ninguém, em branco ou anularão o voto, chegou a 7%.

A pesquita também avaliou a rejeição dos dois candidatos. No caso de Engler, 39,6% dos eleitores "não votaria de jeito nenhum" em Engler, enquanto o índice de entrevistados que respondeu a mesma coisa sobre Fuad chegou a 36,9%.

Há ainda um índice sobre os que cogitam votar em cada um dos dois. Para Noman, 28,2% disseram que poderiam votar nele para o cargo de prefeito de BH. Para Engler o número é de 22%.