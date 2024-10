"Apoiando bolsonarista", diz Luana Piovani sobre mãe de Isabela Nardoni

No último sábado (19/10), a recém-eleita vereadora Ana Carolina Oliveira (Podemos-SP), conhecida por ser mãe da criança Isabela Nardoni, publicou um vídeo ao lado do candidato à prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes (MDB). Entre vários comentários na publicação do Instagram, uma crítica da atriz Luana Piovani se destacou.