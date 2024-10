Lula lamenta morte do poeta e filósofo Antônio Cícero, imortal da ABL

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta quarta-feira (23/10) a morte do poeta Antônio Cícero, imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL). Em nota, o petista prestou sua solidariedade aos familiares e amigos do escritor, e destacou as músicas da cantora Marina Lima, irmã de Cícero, cujas letras foram escritas pelo poeta.

Cícero morreu hoje aos 79 anos, após passar por um procedimento de eutanásia assistida, na Suíça. A prática é legalizada no país europeu. O escritor foi diagnosticado com Alzheimer e, nos últimos anos, precisou ser internado diversas vezes por conta da doença.

“Hoje nos despedimos do escritor Antônio Cícero, aos 79 anos. Poeta, letrista e filósofo, Antônio era imortal da Academia Brasileira de Letras e muitos conhecem seus poemas pelas canções com a sua irmã, a cantora Marina Lima”, escreveu o presidente Lula em sua conta no X (antigo Twitter).

“Nesse momento de tristeza, meus sentimentos ao seu marido, a sua irmã e parceira Marina Lima, e todos os amigos e admiradores desse grande poeta”, acrescentou ainda o presidente da República.

Carreira

A morte de Antonio Cícero foi comunicada por Marina Lima, hoje, nas redes sociais. Além de escrever letras para a irmã cantora, o escritor também o fez para outros nomes da MPB, como Lulu Santos, Gal Costa e Adriana Calcanhoto.

O poeta entrou na ABL em 2017, ocupando a cadeira de número 27 no lugar de Eduardo Portella. Durante sua carreira, publicou quatro livros de poesia: Guardar (1996), A Cidade e os Livros (2002), Livros de Sombras: Pintura, Cinema e Poesia (2010) e Porventura (2012). Também publicou trabalhos de filosofia, sua área de formação.