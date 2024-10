Lula antecipa aniversário com peixe de 6 kg e ganha elogio de Janja

Lula ao lado de peixe pescado no lago do Palácio da Alvorada - (crédito: Redes sociais)

A primeira-dama, Janja, publicou em suas redes sociais na manhã deste sábado (26/10) um vídeo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um momento de descontração no Palácio da Alvorada. No vídeo, Lula exibe um peixe de 6 kg que pescou no lago da residência oficial.

“Como eu não ganhei presente de aniversário, eu acordei hoje e vim aqui no lago pescar", disse. O aniversário do presidente é neste domingo (27/10), quando completará 79 anos.

"Esse peixe aqui é meu grande presente. Ele está com seis quilos, vou fazer ele assado, na churrasqueira, na verdade vou pedir apoio do Cecílio, né, porque eu limpo, cuido, e depois ele só cuida no fogo porque eu não posso pegar caloria. Eu vou fazer esse peixe aqui com maionese que vai ser a primeira vez que a Janja vai comer. Vai todo mundo comer um pedaço desse meu peixe com maionese. Uma especialidade minha", afirmou Lula.

O petista está de repouso na residência oficial após sofrer uma queda no banheiro no último final de semana. Ele bateu a região da nuca e teve de receber cinco pontos no ferimento.

Segundo a última nota divulgada pela equipe médica do presidente, ele está “estável” e “apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília”.