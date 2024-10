Maioria dos eleitores terá prefeito de centro em 2025, diz pesquisa

A partir do ano que vem, 81 milhões de eleitores (52% do total) vão morar em municípios comandados por partidos de centro. O dado é de um levantamento divulgado nesta segunda-feira (28/10) pela consultoria Nexus, considerando informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O estudo mostra ainda que 55,6 milhões (36%) vivem em municípios que serão administrados por partidos de direita, e 17,8 milhões (12%), por legendas de esquerda.

Segundo a consultoria, os números representam pouca mudança em relação ao cenário de 2020. A proporção de eleitores governados pelo centro se manteve a mesma, de 52%. Já a direita teve um leve crescimento, de 34% para 36%, enquanto a esquerda teve uma pequena queda de 15% para 12%.

Os pesquisadores consideraram como legendas de centro: Agir, Avante, MDB, Mobiliza, PMB, Podemos, PP, PSD e Solidariedade; de direita: Cidadania, Democracia Cristã, Novo, PL, PRD, PRTB, PSDB, Republicanos, e União Brasil; e de esquerda: PCdoB, PDT, PSB, PT, PV e Rede.

“Os dados analisados pela Nexus confirmam a força dos partidos de centro, que mantiveram 52% do eleitorado governado por eles em nível municipal. E registram também um discreto avanço da direita. E, apesar de governar o Brasil na esfera federal, a esquerda perdeu algum terreno”, comentou o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski.

Em sua avaliação, apesar de a direita ter demonstrado força com um crescimento nas prefeituras, a população brasileira tende a escolher candidatos de centro. “Em muitas capitais, de alguma maneira os eleitores buscaram opções para fugir tanto da extrema direita quanto da esquerda” afirmou.

MDB, PSD e PL lideram em eleitores governados

Os estados com mais eleitores com prefeitos de direita são Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Já pela esquerda, lideram Ceará, Pernambuco e Espírito Santo. Os estados com mais eleitores em municípios geridos pelo centro são Pará, Amapá e Roraima.

Separando os dados por legenda, o MDB é o partido que governa mais eleitores, com 27,75 milhões. Em seguida vêm o PSD, com 27,61 milhões, e o PL, com 19 milhões. Em relação a 2020, o MDB alcançou um crescimento de 68%, o PSD cresceu 62% e o PL 340% em número de eleitores governados.