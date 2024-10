Maduro cobra posição de Lula sobre veto a Venezuela no Brics

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cobrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifeste sobre o veto à entrada da Venezuela no Brics. Maduro também criticou o Itamaraty, a quem atribuiu a decisão do veto. Ele comentou o caso em seu programa semanal na televisão pública da Venezuela, ontem (28/10).



“Prefiro esperar que Lula observe, esteja bem informado sobre os acontecimentos, e que ele, como chefe de Estado, em seu momento, diga o que tem que dizer”, declarou o presidente venezuelano.

O Brasil vetou a entrada da Venezuela na lista de 12 países que devem entrar no Brics como países parceiros, uma categoria com menor poder de decisão do que a de membro pleno. A decisão ocorreu apesar de forte lobby feito pelo governo chavista, que colocou suas reservas de petróleo como moeda de troca.

Venezuela denunciou veto do Brasil

O governo brasileiro também resistiu à entrada da Nicarágua, que ficou de fora da lista. Os dois países latino-americanos vivem tensão diplomática com o Brasil.

Em sua fala, Maduro também disparou críticas contra o Itamaraty, que comanda a diplomacia brasileira. Ele afirmou que o ministério “sempre conspirou contra a Venezuela” e o acusou de ser subordinado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos.

Na quinta-feira passada (24), em nota, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela classificou como “agressão” e um “gesto hostil” o veto à entrada do país nos Brics.