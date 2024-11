Bolsonaro: 'Que vitória de Trump inspire Brasil a seguir mesmo caminho'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um texto em inglês em rede social em que celebra a vitória de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.



A publicação no X (antigo twitter) foi feita às 4h35 da manhã desta quarta-feira (06/11), quando a vitória de Trump ainda não estava confirmada oficialmente.

Ontem, Bolsonaro já havia desejado sorte ao candidato republicano na eleição, afirmando em vídeo que tinha certeza da vitória.

O filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro acompanhou a apuração dos votos na casa de Trump, nos Estados Unidos.



No texto, publicado originalmente em inglês, Bolsonaro diz que "Hoje, assistimos ao ressurgimento de um verdadeiro guerreiro. Um homem que, mesmo depois de enfrentar um brutal processo eleitoral em 2020 e uma injustificável perseguição judicial, reergueu-se, como poucos na história".



O ex-presidente brasileiro, hoje inelegível para um novo mandato, afirmou que Trump "retornará à Presidência dos Estados Unidos da América para completar sua missão: restaurar a grandeza de sua nação, proteger os interesses de seu povo e trabalhar por um mundo mais livre, mais pacífico e mais seguro."



E emendou: "Que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho. Que nossos compatriotas vejam neste exemplo a inspiração necessária para nunca se curvar, para se levantar com honra, seguindo os passos daqueles que se recusaram a ser vencidos pela adversidade."

Leia abaixo a íntegra do post, em tradução do próprio X.





- Hoje, testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro. Um homem que, mesmo depois de enfrentar um processo eleitoral brutal em 2020 e uma perseguição judicial injustificável, se reergueu, como poucos na história conseguiram fazer.



- Contra toda a oposição dos globalistas e do estado profundo, Donald Trump retornará à Presidência dos Estados Unidos da América para completar sua missão: restaurar a grandeza de sua nação, proteger os interesses de seu povo e trabalhar por um mundo mais livre, mais pacífico e mais seguro.



- Parabéns, meu amigo, por esta vitória épica que marca não apenas seu retorno à Casa Branca, mas também o triunfo da vontade do povo sobre os desígnios arrogantes de uma elite que despreza nossos valores, crenças e tradições.



- Este triunfo é histórico — um marco que reacende a chama da liberdade, soberania e democracia verdadeira. Seu impacto ressoará por todo o globo, alimentando não apenas a força dos Estados Unidos, mas também fortalecendo a ascensão dos movimentos conservadores e de direita em inúmeras outras nações.



- Que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho. Que nossos compatriotas vejam neste exemplo a inspiração necessária para nunca se curvar, para se levantar com honra, seguindo os passos daqueles que se recusaram a ser vencidos pela adversidade.



- Que nossa nação recupere seu destino de grandeza, para que seu povo possa novamente se orgulhar de sua história e valores, livre da mancha da censura e do abuso de autoridade, com liberdade e segurança para todos.



- Talvez, antes que percebamos, Deus nos conceda a chance de completar nossa missão com dignidade e resgatar tudo o que nos foi tirado. Talvez tenhamos uma oportunidade renovada de fazer do Brasil uma verdadeira terra de liberdade, onde é o povo brasileiro — não políticos e burocratas — que é o dono do seu destino. Até esse dia, permaneceremos firmes, cada um de nós, comprometidos com o sonho de um Brasil forte e livre, fiel aos seus mais altos ideais.