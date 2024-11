Helio Cota Pacheco, pai de Rodrigo Pacheco, morre aos 81 anos

Helio Cota Pacheco, pai do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), faleceu esta madrugada em Belo Horizonte, Minas Gerais. O empresário tinha 81 anos. Por isso, o presidente do Congresso não participou do último dia da 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 na manhã desta sexta-feira (8/11).

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), comunicou aos parlamentares internacionais presentes sobre a ausência de Pacheco por “motivos pessoais”, sem dar maiores detalhes. Nesta sexta, o P20 teve seu terceiro e último dia de programação. A cerimônia de encerramento foi conduzida pelo alagoano, que encerrou as atividades parlamentares por volta das 12h.

A informação sobre a morte de Helio Cota Pacheco foi confirmada pela assessoria da presidência do Senado. A razão do falecimento do pai de Pacheco não foi divulgada. Rodrigo Pacheco nasceu em Porto Velho, Rondônia, em 1976. Pouco depois, foi levado pelos pais Helio e Marta Maria Soares Pacheco, para a cidade de Passos, em Minas Gerais, onde passou a infância e parte da adolescência.

