STF forma maioria para manter condenação de 8 anos de prisão a Collor

Por seis votos a dois, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para rejeitar recursos e manter a pena do ex-presidente Fernando Collor de Mellor a oito anos e 10 meses de prisão. A condenação havia sido determinada como um desdobramento da operação Lava Jato.

A votação dos recursos de Collor ocorre via plenário virtual. A maioria dos votos pela condenação foi formada essa sexta-feira (8/11). Embora fosse mantida a condenação de Collor, a defesa do ex-presidente ainda poderá entrar com recursos.