Jornada 6x1: Erika Hilton diz ter 134 assinaturas para apresentar PEC

A deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) afirmou ter conseguido, até a noite desta segunda-feira (11/11) 134 assinaturas de deputados para o projeto que acaba com a jornada 6x1, ou seja, seis dias de trabalho e um de descanso. São necessárias 171 assinaturas para que a proposta comece a tramitar.

Assim, de acordo com Hilton, restam 37 assinaturas. Para uma proposta ser promulgada, no entanto, deve receber pelo menos 308 votos na Câmara e 49 no Senado, com dois turnos de votação em cada Casa.

Leia também: Proposta do fim da escala 6x1 recebe apoio popular

“Uma redução legal da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais que abranja a todos os trabalhadores, pois todos necessitam ter mais tempo para a família, para se qualificar diante da crescente demanda patronal por maior qualificação, para ter uma vida melhor, com menos problemas de saúde e acidentes de trabalho — e mais dignidade”, escreve Erika Hilton na justificativa da PEC.

O texto chamou atenção nas redes, onde recebeu forte apoio. Segundo o texto, a jornada de trabalho normal não poderá ser superior a oito horas diárias, não poderá ultrapassar 36 horas semanais, e será de quatro dias por semana.

Atualmente, a jornada não pode ser superior a oito horas diárias, não pode superar 44 horas semanais, e poderá ser estendida por até duas horas.