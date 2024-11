Deputados pedem vista e a votação da PEC do aborto é adiada

Um grupo de parlamentares pediu vista - ou seja, mais tempo para análise - do projeto de lei que criminaliza o aborto no Brasil. Com isso, a proposta pode voltar à pauta da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) após duas sessões.

O projeto altera a redação do artigo 5º da Constituição Federal para garantir a inviolabilidade do direito à vida "desde a concepção".

Com isso, ficariam proibidos os abortos mesmo nas três condições necessárias em que a interrupção da gravidez é legal: quando a mulher corre risco de morte e não há outro jeito para salvá-la, em gestações de fetos com anencefalia (ausência de cérebro ou parte dele) e em gravidez resultante de estupro.

A proposta foi apresentada em 2012 pelo ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (Republicanos-RJ).

“Essa proposta garante que os fetos tenham o mesmo direito à inviolabilidade do direito à vida”, diz o deputado na justificativa do projeto.