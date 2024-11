Servidora do TCU relata ter visto homem morto em explosão próximo ao STF

Três explosões ocorreram na noite desta quarta-feira (13/11), na Câmara dos Deputados e na Praça dos Três Poderes. De acordo com Layana Costa, funcionária do Tribunal de Contas da União (TCU), que presenciou o episódio, o primeiro barulho soou por volta das 19h30.

Foi neste momento que um carro que estava parado no estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados explodiu. Cerca de três minutos depois, segundo a testemunha, aconteceram outras duas explosões, desta vez na Praça dos Três Poderes.

Um homem tentou acertar a estátua da Justiça com uma bomba, que explodiu. Seguranças perceberam a situação e tentaram intervir, mas, ao atirar por uma segunda vez, o homem acabou atingindo a si mesmo com o artefato.

A servidora do TCU afirma que o suspeito passou por ela, que estava saindo do trabalho, e fez um 'joinha' com as mãos. Depois, ela assistiu à cena, relatando muita fumaça e estouros fortes.

Layana disse que o homem estava sozinho, não disse nada e não portava nenhum dizer político ou cartaz, apenas uma "coisa" na mão, provavelmente uma sacola. "Ele estava de verde, se não me engano", relatou a repórteres. "Foi tudo muito rápido."

Veja vídeo:

Em nota à imprensa, A Polícia Civil do Distrito Federal informa que policiais estão no local e que as primeiras providências investigativas foram iniciadas. Delegado-adjunto da 5ª Delegacia de Polícia, Bruno Dias informa que, a princípio, há uma única vítima. "O Bope está fazendo varredura e não há como passar mais informações", esclareceu. "Só após a varredura e indicativo e local totalmente seguro, serão feitas diligências de perícia e identificação da vítima."

A Praça dos Três Poderes foi fechada e a perícia foi acionada ao local. A Polícia Militar (PMDF) faz varredura em todo o local para verificar a existência de mais explosivos.

Colaborou Darcianne Diogo

