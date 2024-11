PF instaura inquérito para investigar explosão nas proximidades do STF

A Polícia Federal instaurou um inquérito policial para investigar explosões ocorridas na Praça dos Três Poderes, centro de Brasília. A informação foi confirmada ao Correio pelo diretor-geral da PF Andrei Rodrigues.

Ao menos duas explosões foram ouvidas na noite desta quarta-feira (13/11), sendo que uma delas se deu em frente à estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF). O local foi interditado por policiais militares do Bope. Uma pessoa morreu na explosão.

Vídeos obtidos pelo Correio também mostram fumaça e vários sons de explosão em uma área usualmente movimentada entre a sede da Corte e a Câmara dos Deputados. Equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para a região.

Ministros em segurança



O Supremo Tribunal Federal (STF) informou, em nota, que a Corte foi evacuada logo que foram ouvidas as explosões ocorridas na noite desta quarta-feira (13/11) na Praça dos Três Poderes. Conforme informou o STF, os ministros foram retirados do prédio em segurança.

"Ao final da sessão do STF desta quarta-feira (13), dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF", afirma a nota.