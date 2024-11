Tiu França era pai, amigo e herói, diz post em perfil profissional

Homenagem foi publicada no perfil profissional do chaveiro no início da tarde desta quintat-feira (14) - (crédito: Reprodução/Instagram)

Depois de o Facebook e o TikTok terem retirado do ar os perfis de Francisco Wanderley Luiz, o Tiu França, responsável pelas explosões na Praça dos Três Poderes, uma homenagem foi publicada em seu perfil profissional. O chaveiro tinha um negócio em Rio do Sul chamado "Chaveiro Tiu França".

"Pai, amigo, herói, mestre. Você foi tudo isso e mais um pouco. Não sai (sic) da minha cabeça nossos momentos tomando café, trabalhando juntos ou fazendo aquelas brincadeiras idiotas", diz a publicação no perfil do Instagram, que também tem uma foto de Francisco em preto e branco com os dizeres "Luto eterno".

"Sou eternamente grato por tudo que fez por mim e me proporcionou. Hoje sou quem sou por sua causa. Sei que lá de cima ainda vai sentir muito orgulho de mim. Com todo meu amor, Guilherme", finaliza. A postagem também deixa um aviso aos clientes: "Voltaremos a atender assim que possível", diz.

O Correio tentou contato com Guilherme, que assina o post, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Além do Instagram, as contas do negócio no WhatsApp Business e no Facebook seguem no ar. Não há posts públicos de teor extremista em nenhuma delas. No WhatsApp, a foto de perfil foi substituída pela mesma publicada no Instagram.

Também há uma foto do quiosque em que o homem trabalhava, em Rio do Sul, e uma descrição do negócio. “Há mais de 15 anos no ramo, Chaveiro França, especialista em chaves automotivas e residenciais! Sempre entregando a melhor solução para o seu problema!”, diz o perfil profissional.



O autor dos ataques à Esplanada também tinha um catálogo virtual com seus serviços. Ele cobrava de R$ 110 a R$ 731 por chaves automotivas.



