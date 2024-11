Câmara dos Deputados divulga imagens inéditas de atentado a bomba; veja

As câmeras de segurança da Câmara dos Deputados flagraram a movimentação de Francisco Wanderley Luiz, autor dos atentados à bomba na Esplanada dos Ministérios, na noite de quarta-feira (13/11). Imagens mostram o momento em que houve uma explosão no veículo do Francisco e, em seguida, quando há uma segunda explosão em frente à estátua da Justiça, na Praça dos Três Poderes.

De acordo com as gravações, o autor do atentado estacionou o veículo no estacionamento do anexo VI, ao lado do Supremo Tribunal Federal (STF), onde a primeira bomba foi disparada. Em seguida, ele se dirigiu à Praça dos Três Poderes pela lateral do STF e se posicionou em frente à estátua da Justiça, onde ocorre o segundo estouro.

Ainda há imagens de Francisco Wanderley Luiz entrando no anexo IV da Câmara, às 8h15. Na ocasião, o homem usava o mesmo chapéu que aparece em fotos publicadas por ele nas redes sociais, com a ameaça: "Deixaram a raposa entrar no galinheiro". O Correio não conseguiu confirmar se a visita ocorreu no mesmo dia do atentado.

Quem era Francisco Wanderley

O autor do atentado tinha 59 anos e era natural de Santa Catarina. Em 2020, se candidatou a vereador em Rio do Sul (SC), pelo Partido Liberal (PL), mas não se elegeu.

Conhecido como Tio França, ele publicou uma série de mensagens em suas redes sociais antes de realizar o ataque. Entre elas, uma foto com a legenda "deixaram a raposa entrar no galinheiro (chiqueiro)", em que ele afirmava estar dentro do STF.

Francisco ainda deixou uma frase no espelho do quarto da casa alugada por ele, na QNN 7 de Ceilândia, indicando que a ação foi premeditada. "Débora Rodrigues, por favor não desperdice batom!! Isso é para deixar as mulheres bonitas!!! Estátua de merda se usa TNT", escreveu ele, fazendo referência à mulher que escreveu "perdeu, mané" na estátua da Justiça nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.