Regina Duarte fala sobre planos de ser candidata nas eleições de 2026

Regina Duarte abriu o jogo acerca da possibilidade de se envolver na política novamente, e foi sincera ao expor se planeja sair como candidata a um cargo nas eleições de 2026.

A atriz e ex-namoradinha do Brasil, que trabalhou como secretária especial da Cultura do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), assegurou que não cogita a chance de migrar para o ramo político, mas garantiu que não considera sua aposentadoria como atriz na dramaturgia.

Em entrevista à New Mag, Regina Duarte foi objetiva na explicação: "Não, não, não… Não quero voltar a trabalhar com política. Definitivamente não", respondeu ela, que está longe das novelas há seis anos, e cravou que não está aposentada.

Segundo Regina Duarte, há planos para trabalhar com literatura ou roteiro de dramaturgia. "Esse plano me acompanha há muito, mas ainda não tive o sossego que acho necessário para alguém que queira produzir literatura. No momento, o trabalho com a pintura tem sido extenuante, mas delicioso", revelou a atriz.

"Tenho muita vontade de colocar na prática os aprendizados que venho adquirindo na arte de representar, seja no teatro, no cinema ou na televisão. Tudo isso me deu uma bagagem que preciso compartilhar", garantiu ela.