Golpistas queriam Heleno e Braga Netto em "gabinete de crise" após matar Lula 

A trama golpista envolvendo um plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes previa o ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto e o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno no comando de um "gabinete de crise". A informação está no relatório da Polícia Federal, que deflagrou, nesta terça-feira (19/11), a Operação Contragolpe.

Documentos apreendidos pela corporação apontam que a ideia era que esse gabinete fosse formado depois que o plano de assassinato de Lula fosse executado.

“Conforme se observa, O GENERAL HELENO seria o chefe de gabinete, tendo como coordenador-geral o GENERAL BRAGA NETTO. Logo abaixo dos dois mais importantes, o próprio GENERAL MARIO e o CORONEL ELCIO fariam parte da assessoria estratégica”, diz trecho da decisão que autorizou a operação, assinada por Moraes.

O general Mário citado é o militar da reserva Mário Fernandes, que foi secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Jair Bolsonaro. No mesmo arquivo, consta o objetivo do gabinete, as referências legais, a missão, o objetivo, as diretrizes e, por fim, a estrutura organizacional.

“O arquivo referente a esse documento tem data de criação em 16 de dezembro de 2022, às 10h43, e modificação no mesmo dia, às 14h06. O último autor é Mário Fernandes’. A data de ativação do gabinete consta como 16/12/2022’, aponta o relatório da PF.

Envenenamento de Lula

A organização criminosa cogitou assassinar o presidente Lula envenenado. Os golpistas acreditavam que o estado de saúde do petista justificaria a morte após o crime.

“Para execução do presidente LULA, o documento [da Polícia Federal] descreve, considerando sua vulnerabilidade de saúde e ida frequente a hospitais, a possibilidade de utilização de envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico”, diz trecho da decisão que autorizou a operação.

Leia também: Plano de matar Lula foi identificado no celular de Cid

As investigações apontam que a organização criminosa se utilizou de elevado nível de conhecimento técnico-militar para planejar, coordenar e executar ações ilícitas nos meses de novembro e dezembro de 2022.

O grupo era formado por militares do Exército, da ativa e da reserva, além de um agente da PF. Segundo a investigação, o plano foi batizado pelos golpistas de “punhal verde e amarelo” e aconteceria em 15 de dezembro de 2022, três dias após a diplomação da chapa Lula e Alckmin no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e também três dias depois dos ataques à sede da Polícia Federal, em Brasília.

A operação foi embasada nos arquivos que foram deletados do computador do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e também de Mário Fernandes. A PF conseguiu recuperar as mensagens com teor golpista e o plano de assassinato nesses arquivos. Houve prisões em Brasília e no Rio de Janeiro, além de buscas e apreensões no Amazonas e em Goiás.



Saiba Mais Política "Repugnante", diz Flávio Bolsonaro sobre prisão de suspeitos de matar Lula

"Repugnante", diz Flávio Bolsonaro sobre prisão de suspeitos de matar Lula Política Exército sobre "kids pretos" presos: "Não participavam da GLO do G20"

Exército sobre "kids pretos" presos: "Não participavam da GLO do G20" Política Golpistas pretendiam matar Lula envenenado, diz Polícia Federal