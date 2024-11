Lula: Enquanto OMS recebe US$ 2 bi por ano, temos US$ 2,4 tri só para guerras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu mais recursos para investimentos na saúde do planeta, afirmando que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recebe apenas US$ 2 bilhões por ano, enquanto, para financiar guerras, o orçamento com gastos militares chega a US$ 2,4 trilhões.

"Para destruir vidas, e para destruir a infraestrutura que levou anos para ser construída, os países ricos investem muito mais do que para salvar vidas", disse Lula. "Essa é a contradição do mundo em que vivemos hoje."

Por essa razão, Lula disse que o Brasil trouxe para o debate internacional a desigualdade, o combate à fome e à pobreza. "Já participei de muitos fóruns, de muito G20, de G7, e o tema das pessoas mais necessitadas nunca aparece."

Lula participou de evento com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS.