Investimento na saúde mundial é dez vezes menor do que em guerras, aponta Lula

Rio de Janeiro – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de anúncio de fundo da Organização Mundial da Saúde (OMS), após fazer o encerramento da Cúpula do G20, nesta terça-feira (19/11). Na ocasião, ele fez uma comparação entre os orçamentos investidos na saúde mundial com o valor gasto com guerras.

“Enquanto a OMS recebe US$ 2 bi por ano para tentar ajudar o problema de saúde no mundo inteiro, a gente tem, só para a guerra, um orçamento de US$ 2,4 trilhões. Para destruir vidas e a infraestrutura que levou anos para ser construída por pessoas, os países ricos investem muito mais do que para salvar vidas”, lamentou o presidente.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, formalizou a criação de um fundo para financiar a saúde em todo o mundo — são cerca de US$ 2,5 bilhões por ano, podendo chegar a US$ 3,5 bi em caso de emergências. Os países de todo o mundo poderão contribuir voluntariamente com doações.

A resolução foi discutida em rodadas de investimento entre os Grupo de Trabalho (GT) de Saúde e Finanças do G20 com a OMS. Lula garantiu que o Brasil será taxativo em cobrar dos países do G20 a contribuição com o fundo de saúde. “Eu sei a importância que vocês (OMS) têm no mundo, o papel que vocês tiveram na pandemia da covid”, finalizou.