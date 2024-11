"Prisão é o que merecem", diz Gleisi Hoffmann sobre indiciamento de Bolsonaro

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann (PT-PR) comentou indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de mais 36 investigados em inquérito que investiga tentativa de golpe de Estado. Nas redes sociais, a deputada federal pontuou que a ação da Polícia Federal (PF) "abre o caminho para que todos venham a pagar na Justiça pelos crimes que cometeram contra o Brasil e a democracia: tentar fraudar eleições, assassinar autoridades e instalar uma ditadura".

O indiciamento de Jair Bolsonaro e sua quadrilha, instalada no Planalto, abre o caminho para que todos venham a pagar na Justiça pelos crimes que cometeram contra o Brasil e a democracia: tentar fraudar eleições, assassinar autoridades e instalar uma ditadura. Prisão é o que… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 21, 2024

"Prisão é o que merecem! Sem anistia", escreveu a parlamentar.

Na tarde desta quinta-feira (21/11), Bolsonaro, o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil Walter Braga Netto, o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem e o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência Augusto Heleno foram indiciados por tentativa de golpe de Estado e associação criminosa. A PF deve entregar o relatório ao Supremo Tribunal Federal (STF) ainda nesta quinta.

De acordo com a investigação, o ex-presidente sabia do plano elaborado por militares do Exército para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes.

O plano foi descoberto a partir de mensagens recuperadas no celular do ex-ajudante de ordens do ex-presidente, o tenente-coronel Mauro Cid. O militar foi convocado para novo depoimento no STF nesta tarde.