Eduardo relaciona indiciamentos de Bolsonaro e Trump

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) comentou o indiciamento de Jair Bolsonaro (PL), e de outras 36 pessoas, aumentou as chances dele vencer as eleições. Ele fez um paralelo com a trajetória de Donald Trump (Republicanos), que foi indiciado nos Estados Unidos por atacar o sistema eleitoral norte-americano depois de perder para Joe Biden (Democratas) em 2020.

“Acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil”, disse Eduardo em um vídeo legendado em inglês publicado em seu perfil no X (antigo Twitter). Jair Bolsonaro, no entanto, está inelegível desde junho de 2023 por ter cometido abuso de poder político para obter vantagem eleitoral nas eleições de 2022.

Eduardo também criticou a Polícia Federal e disse que a corporação foi “criativa” no relatório “porcaria” que indiciou seu pai.

Bolsonaro indiciado pela PF. E agora? pic.twitter.com/WD0Hw3W1eU — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) November 21, 2024

O indiciamento já era esperado por pessoas próximas ao ex-presidente, especialmente depois das revelações da Polícia Federal na última terça-feira (19) de que o plano, que envolvia o assassinato de Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, havia passado por figuras próximas de Bolsonaro.

Parte dele, segundo a corporação, teria sido discutido na casa de Braga Netto, que foi ministro da Defesa de Bolsonaro e vice na chapa do ex-presidente em 2022. Ele foi um dos indiciados pela Polícia Federal nesta quinta-feira.