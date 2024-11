Deputado sugere boicote de produtores ao Carrefour

O deputado Pedro Lupion (PP-PR), que preside a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) sugeriu a produtores de proteína animal que parem de entregar seus produtos às lojas do grupo Carrefour no Brasil. Para ele, se as carnes brasileiras podem ser vendidas no país, também serviriam na Europa.

O grupo anunciou na quarta-feira (20) que deixará de vender carnes provenientes do Mercosul – incluindo do Brasil – na França como resposta às pressões de agricultores franceses, que temem a competição com produtos da América do Sul.

“Sugiro, e já conversei inclusive com as entidades de produtores de proteína de carne, que parem de entregar seus produtos para o Carrefour e para as demais marcas dessa empresa no Brasil, para que eles entendam o que é respeitar o produtor brasileiro”, afirmou, em um vídeo enviado à imprensa.

“O Carrefour (...) vai voltar atrás, porque vai sentir no bolso o prejuízo e a insatisfação dos consumidores e dos produtores brasileiros”, disse. Lupion também afirmou que vê no movimento do grupo francês uma tentativa de “lacração” para agradar os produtores franceses.

“Vimos uma onda de protestos na União Europeia justamente contra medidas mais restritivas à produção agropecuária e agora eles vêm criar regras para nós, produtores brasileiros, ou produtores do Mercosul, numa tentativa de desvirtuar o acordo União Europeia-Mercosul”, afirmou.