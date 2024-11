Moraes flexibiliza cautela para Anderson Torres cuidar da mãe com câncer - (crédito: Créditos: Gustavo Moreno/STF | Divulgação/MJSP)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, atendeu ao pedido de flexibilização da medida cautelar de Anderson Gustavo Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro (PL), autorizando sua saída de casa durante o período noturno e aos finais de semana.

Torres, que cumpre prisão domiciliar determinada pelo STF, solicitou a flexibilização das medidas para poder cuidar de sua mãe, que está com câncer. Ela mora com o pai de Torres, de 73 anos, que, segundo os advogados do ex-ministro, não tem condições de cuidar dela devido à sua idade avançada.

Anderson Torres está entre os 37 indiciados no caso relacionado ao suposto plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o próprio Alexandre de Moraes.

