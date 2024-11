Presidente do PT rebate denúncia de Jojo Todynho: "É mentira deslavada"

A deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, rebateu a cantora Jojo Todynho sobre a denúncia da artista que disse que recebeu uma proposta milionária para fazer campanha para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.

No X, antigo Twitter, Hoffmann afirmou que a declaração de Jojo é "mentira" e disse que a cantora "responderá por isso". "É mentira deslavada que a campanha eleitoral de Lula tenha oferecido dinheiro para Jojo Todynho e ela terá de responder por isso. Não teve oferta para ela nem pra nenhum dos muitos artistas que apoiaram voluntariamente", afirmou a deputada.

É mentira deslavada que a campanha eleitoral de Lula tenha oferecido dinheiro para Jojo Todynho e ela terá de responder por isso. Não teve oferta para ela nem pra nenhum dos muitos artistas que apoiaram voluntariamente. Está na cara que as redes da extrema direita colocaram esse… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 26, 2024

Gleisi acrescentou dizendo que a fala de Jojo foi feita para desviar a atenção do indiciamento do ex-presidente Bolsonaro. "Está na cara que as redes da extrema direita colocaram esse assunto em pauta pra desviar atenção do indiciamento de Bolsonaro e sua quadrilha."

Entenda o caso

Jojo Todynho afirmou, nesta segunda-feira (25/11), que recebeu uma proposta de R$ 1,5 milhão para fazer campanha para Lula nas eleições de 2022. A cantora deu a declaração durante participação no programa Brasil Paralelo e, sem apresentar provas, disse que todos artistas que fizeram campanha política "ganharam money".

"Vou falar, não tem problema. Já estão me atacando, eu falo mesmo. Me ofereceram R$ 1,5 milhão para fazer campanha quando o Lula veio como candidato a presidente, e eu falei que 'não'", declarou Jojo. Na sequência, os apresentadores questionam se a proposta foi feita somente para ela, e a cantora responde que não.

"Muitas pessoas. Todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money", disse. Jojo explicou que o contato foi feito por telefone, para, segundo ela, "não deixar rastro". "Marcaram um almoço. Falaram que era trabalho e quando cheguei lá era isso."

Nota do PT

A campanha eleitoral do presidente Lula nunca fez qualquer proposta de participação remunerada para Jojo Todinho em atos de apoio. A notícia falsa foi divulgada numa plataforma de extrema direita, no momento em que Bolsonaro e sua organização criminosa foram indiciados por tentativa de golpe e plano para assassinar Lula.