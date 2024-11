Marinha nega que tanques estavam à disposição para golpe de Estado

A Marinha negou, nesta quarta-feira (27/11), a informação de tanques estavam prontos para ajudar colocar em prática a tentativa de impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A força armada também afirmou que em nenhum momento houve ordem, planejamento ou mobilização de veículos blindados para a execução de ações que tentassem abolir o Estado Democrático de Direito.

A informação sobre os tanques consta no relatório final da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado que ocorreu no final do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o documento, divulgado na terça-feira (27/11), mensagens apreendidas no celular do tenente Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, mostram conversa em que um contato chamado “Riva” diz: “O Alte Garnier é patriota. Tinham tanques no Arsenal prontos”.

Em nota, a Marinha disse que a constante prontidão dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais não foi e nem será desviada para servir a iniciativas que impeçam ou restrinjam o exercício dos poderes constitucionais.

"A Marinha do Brasil, instituição nacional, permanente e regular, assegura que seus atos são pautados pela rigorosa observância da legislação, valores éticos e transparência. Ademais, a Marinha encontra-se à disposição dos órgãos competentes para prestar as informações que se fizerem necessárias para o inteiro esclarecimento dos fatos, reiterando o compromisso com a verdade e coma justiça", destacou a Marinha.