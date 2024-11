Ibaneis autoriza construção de estacionamento subterrâneo no Supremo

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou, nesta quarta-feira (27/11), um termo que autoriza a construção de um novo estacionamento subterrâneo na área do Supremo Tribunal Federal (STF), na Praça dos Três Poderes. O contrato foi oficializado durante um ato de rearborização do Bosque dos Constituintes, área verde que existe desde 1988 na área da suprema corte.

No local, foram plantadas 5.525 mudas típicas do Cerrado. A rearborização é um projeto que ocorre por meio de parceria entre o STF e o governo do Distrito Federal. Durante o evento, Ibaneis ressaltou a importância da colaboração entre as diferentes esferas do poder público.

"Quero agradecer essa parceria que a gente pode desenvolver junto ao Supremo e demais tribunais. Brasília é uma cidade verde. A Novacap tem um dos maiores viveiros de plantas do país. Desde o início do governo, plantamos 6 milhões de árvores.

Isso, além de trazer o embelezamento, faz com que Brasília reflita no cenário nacional em qualidade de vida. Problemas existem, muitos deles em relação às mudanças climáticas. Tivemos seca, agora temos chuvas intensas. A preparação das cidades não era para receber a quantidade de água que temos hoje", destacou Ibaneis.

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, ressaltou que as mudanças climáticas já representam problemas da geração atual e precisam ser combatidas de imediato. "Nós temos um propósito maior, que é dar nossa colaboração para o enfrentamento da mudança climática.

Até um tempo atrás, era uma preocupação sobre o que essa geração deveria ter para não entregar um planeta degradado para as próximas gerações. Mas deixou de ser uma preocupação sobre as consequências das novas gerações. Agora ocorrem consequências imediatas, como a seca na Amazônia, queimadas no Pantanal e a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Nós temos que ter iniciativas. Muitas vezes as consequências que afetam o meio ambiente hoje só vão se refletir daqui há algum tempo", destacou.

Ibaneis também ressaltou que atualmente faltam vagas para estacionar na Praça dos Três Poderes - algo que será atenuado com o novo estacionamento. "Eu, que sou advogado de formação, sei o tanto que a gente sofre para chegar ao Supremo. E a gente sempre estacionava aqui atrás (próximo ao bosque).

Vamos ter que atuar de forma conjunta para melhorar esses acessos. Vamos fazer parceria com o governo federal para que a gente possa iluminar melhor essa região. É um trabalho conjunto", completou o governador. Durante discurso, o governador destacou que estava internado em razão de uma crise de sinusite e que ainda está se recuperando.

