Moraes decide transferir para Brasília militares acusados de tentativa de golpe

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta segunda-feira (2/12), a transferência do general da reserva Mario Fernandes e do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo para Brasília. Os dois serão levados para as instalações Comando Militar do Planalto.

Eles foram presos no Rio de Janeiro no âmbito de uma operação da Polícia Federal que investiga um plano de golpe de Estado — que também previa os assassinatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do próprio integrante da Suprema Corte.



Moraes também autorizou o recebimento de visitas das mulheres e filhos deles no local. Mario Fernandes e Rodrigo Bezerra fizeram parte das Forças Especiais, grupo de elite do Exército chamado de "kids pretos".

As investigações da Polícia Federal apontam que a organização se utilizou de elevado nível de conhecimento técnico-militar para planejar, coordenar e executar ações ilícitas nos meses de novembro e dezembro de 2022. A força-tarefa foi embasada nos arquivos que foram deletados e recuperados do computador de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também do general Mário Fernandes.

Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas, a maioria militares, foram indiciados pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado democrático de direito e organização criminosa.