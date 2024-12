Lula se reúne com líderes do governo para discutir pacote fiscal

Participam do encontro, que ocorre no Palácio do Planalto, os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), além dos senadores Jaques Wagner, Otto Alencar e Randolfe Rodrigues, e do deputado José Guimarães. - (crédito: Reprodução Youtube Lula)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido desde o fim da tarde desta segunda-feira (2/12) com ministros e líderes do governo para debater a estratégia de tramitação do pacote fiscal no Congresso Nacional. Participam do encontro, que ocorre no Palácio do Planalto, os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), além dos senadores Jaques Wagner, Otto Alencar e Randolfe Rodrigues, e do deputado José Guimarães.

A reunião, parte da agenda semanal de acompanhamento legislativo, tem como foco definir os próximos passos para acelerar a tramitação das propostas fiscais. Até o momento, o governo enviou apenas dois dos cinco projetos previstos. Um deles estabelece ajustes na regra de valorização do salário mínimo, alinhando-na ao arcabouço fiscal, e altera critérios para a liberação de emendas parlamentares. O outro endurece as regras de concessão de benefícios como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

