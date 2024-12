Lula recebe executiva da BYD e discute produção de veículos elétricos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na tarde desta segunda-feira(2), no Palácio do Planalto, a vice-presidente executiva e CEO da BYD nas Américas, Stella Li, para tratar dos avanços da montadora chinesa no Brasil. - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na tarde desta segunda-feira(2/12), no Palácio do Planalto, a vice-presidente executiva e CEO da BYD nas Américas, Stella Li, para tratar dos avanços da montadora chinesa no Brasil. A reunião contou com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa; do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho; do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues; do senador Jaques Wagner; e do secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa.

Durante o encontro, a vice-presidente executiva Stella Li informou ao presidente Lula que a BYD iniciará a produção dos primeiros veículos elétricos no Brasil em março de 2025. A nova planta, localizada em Camaçari, Bahia, promete gerar 10 mil empregos diretos até o final de 2025 e 20 mil até 2026. “Essa será a maior e mais avançada planta de produção de veículos elétricos do mundo fora da China”, afirmou Stella Li. A previsão é produzir 150 mil veículos até o final de 2025, aumentando para 300 mil unidades por ano até o final de 2026. Os veículos atenderão prioritariamente o mercado brasileiro e sul-americano.

A vice-presidente executiva Stella Li também destacou a implementação do primeiro sistema híbrido flex da BYD no Brasil, que utiliza eletricidade, gasolina e etanol como fontes de energia. O projeto, uma inovação mundial para a empresa, foi desenvolvido com a colaboração de 110 engenheiros brasileiros e chineses. Recentemente, Stella Li visitou as obras da fábrica em Camaçari e confirmou que a promessa feita anteriormente ao presidente Lula foi cumprida.