Deputados da oposição usam audiência sobre Venezuela para criticar o governo

A audiência pública realizada nesta terça-feira (3/12), pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, foi marcada por duras críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal (STF). Os parlamentares presentes, todos alinhados à oposição, aproveitaram o espaço para estabelecer comparações entre Brasil e Venezuela, questionando o governo atual e defendendo Jair Bolsonaro, indiciado por tentativa de golpe de Estado.

O deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL/SP), autor do requerimento, criticou uma "inércia" das instituições brasileiras diante das denúncias de irregularidades eleitorais na Venezuela. Em tom crítico, classificou como “vergonhoso” o papel do Brasil em não adotar uma postura firme na defesa da democracia venezuelana.

Já o deputado Lucas Redecker (PSDB/RS), que também presidiu a mesa, sugeriu que o Brasil não enviasse representantes à posse de Nicolás Maduro, marcada para 10 de janeiro. “O Brasil, no mínimo, não deveria comparecer nem mesmo com a sua embaixada representando a Venezuela”, afirmou, defendendo que o governo brasileiro adote uma postura mais contundente em relação ao regime venezuelano. Ele também questionou organismos internacionais, como a OEA e a ONU, sobre os caminhos legais para impedir a continuidade de Maduro no poder.

Leia também: Brasil e Colômbia avaliam reação conjunta sobre eleições na Venezuela

Marcel Van Hattem (Novo/RS), conhecido por críticas frequentes ao governo Lula, reforçou a importância de um posicionamento internacional alinhado aos valores democráticos. O deputado Mário Frias (PL/SP), ex-ministro do governo Bolsonaro, fez duras críticas ao governo Lula e afirmou que a Polícia Federal e a imprensa estariam em um “complô” para prejudicar Bolsonaro. “Não podemos permitir que o Brasil siga os mesmos passos da Venezuela”, declarou.

A deputada Carla Zambelli (PL/SP) levantou preocupações com o processo eleitoral brasileiro, comparando-o com o da Venezuela. Zambelli afirmou que ações do governo Lula podem comprometer a liberdade democrática e servir de alerta. O deputado General Girão (PL/RJ) também reforçou as críticas às políticas do governo Lula.

Leia também: Saiba como a crise na Venezuela prejudica a relação com o Brasil

A audiência, proposta pelos deputados Luiz Philippe de Orleans e Bragança, Lucas Redecker e Marcel Van Hattem, tinha como tema oficial a análise de denúncias sobre irregularidades nas eleições venezuelanas. No entanto, o evento se transformou em um palco de críticas ao governo Lula, defesa do ex-presidente Bolsonaro e questionamentos ao papel de instituições como a Polícia Federal, STF e a imprensa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular