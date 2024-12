Lula recebe Nísia Trindade e Eduardo Paes para tratar dos hospitais federais

Lula recebe Nísia Trindade para tratar sobre hospitais federias no Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/TV Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe na tarde desta quarta-feira (4/12) a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para debater a situação dos hospitais federais cariocas. A informação foi confirmada ao Correio.

Durante o encontro há expectativa de que medidas sejam anunciadas e negociadas junto ao Executivo. Um Plano de Reestruturação dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro está sendo pensado pelo Ministério da Saúde. Em março deste ano, a pasta criou um comitê para colocar em prática uma “intervenção” em seis hospitais federais do Rio de Janeiro.

A medida se deu após denúncias de precariedade nas instalações e no atendimento, além de possível corrupção envolvendo indicações políticas para cargos nas unidades de saúde. Uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, trouxe o assunto à tona e mostrou aparelhos médicos quebrados, caixas de materiais vencidos ou danificados, além de problemas na rede elétrica.

Leia também: Ministério da Saúde cria comitê para intervir em hospitais federais no RJ

A situação gerou uma crise no governo federal, que respingou fortemente na ministra Nísia Trindade e ameaçou a sua permanência no cargo. A pasta de saúde é uma das mais desejadas pelo Centrão. No entanto, Lula protegeu a ministra das críticas e a manteve na posição. Nísia Trindade chegou a demitir alguns diretores e colocar nomes de sua confiança para comandar a gestão hospitalar.

Trindade tem defendido uma reestruturação nos hospitais federais. “O modelo de gestão dessas unidades é fragmentado e ao longo das décadas foi amplamente discutido. Tivemos excelentes áreas de especialidades, de cirurgiões, por exemplo. Queremos recuperar isso e colocar integrado ao SUS. Como ministra, vejo essa ação como um novo marco para a assistência hospitalar”, comentou a ministra, em novembro deste ano, durante assinatura de acordo de cooperação técnica (ACT) com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) para a criação de um novo hospital universitário.

A Prefeitura do Rio de Janeiro também assumiu parte das demandas dos hospitais federal. O Hospital Federal do Andaraí, por exemplo foi assumido pela gestão de Paes em julho deste ano.