Deputados brasileiros convidam Bernie Sanders para COP30 e discutem democracia

A deputada Dandara Tonantzin (PT-MG) confirmou, nesta quarta-feira (4/12), o convite ao senador Bernie Sanders, dos Estados Unidos, para participar da COP30, que será realizada em 2025, em Belém do Pará. A parlamentar está em Washington, com os deputados Túlio Gadêlha (Rede-PE), Arlindo Chinaglia (PT-SP) e Célia Xakriabá (PSOL-MG), participando de uma série de agendas voltadas para temas como emergência climática e a preservação da democracia.

Dandara Tonantzin destacou a importância do encontro com Sanders e confirmou o aceite do convite por meio das redes sociais. “É uma alegria muito grande estar com você, senador. Gostaria de dizer que sou uma deputada de 30 anos, a única mulher negra eleita no meu estado. A importância dos EUA nessa pauta não é muito importante”, declarou.

A deputada enfatizou que a presença de Bernie Sanders na COP30 reforça a relevância do evento, que debaterá metas para reduzir os gases de efeito estufa e políticas climáticas para populações vulneráveis.

Encontro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos

Antes do encontro com Sanders, a comitiva se reuniu com representantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), ligada à Organização dos Estados Americanos (OEA). Durante a reunião, foram debatidas estratégias para fortalecer a manutenção das instituições democráticas na América Latina e os impactos de atos antidemocráticos, como os registrados no Brasil após as eleições de 2022.

COP 30

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-30), ocorrerá de 10 a 21 de novembro de 2025, em Belém, no Pará. São esperadas mais de 60 mil pessoas, incluindo chefes de Estado, diplomatas, empresários, investidores, ativistas e delegações dos 193 países membros. A COP-30 posiciona o Brasil como catalisador das discussões sobre questões ambientais globais e regionais, como a redução de gases de efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas e financiamento para países em desenvolvimento.



