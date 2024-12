Ursula participará de cúpula do Mercosul e acordo com UE pode ser concluído

A participação de Von Der Leyen indica um passo importante para a conclusão do acordo de livre comércio entre União Europeia (UE) e Mercosul, em negociação há 25 anos. - (crédito: KARIM SAHIB/AFP)

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, confirmou presença na cúpula do Mercosul, que será realizada na próxima sexta-feira (6/12), em Montevidéu, Uruguai. A participação de Von Der Leyen indica um passo importante para a conclusão do acordo de livre comércio entre União Europeia (UE) e Mercosul, em negociação há 25 anos.

Com as tratativas técnicas esgotadas e apenas dois pontos em aberto, o encontro reunirá lideranças políticas dos blocos para a decisão final. Países como Alemanha, Espanha e Portugal estão entre os que defendem a conclusão do acordo, enquanto França, Polônia, Áustria e outros membros ainda demonstram resistência.

Após a cúpula, o tratado seguirá para revisão, tradução e aprovação nos organismos europeus antes de sua implementação.



