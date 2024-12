Lula inaugura fábrica de produção de celulose, em Ribas do Rio Pardo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta quinta-feira (5/12), da inauguração de uma das maiores fábricas de celulose do mundo, localizada em Ribas do Rio Pardo (MS). O "Projeto Cerrado", da companhia Suzano, representa um marco na expansão do setor, com capacidade para produzir 2,55 milhões de toneladas anuais de celulose branqueada de eucalipto, um aumento de 20% na produção nacional.

O evento ocorreu sob forte esquema de segurança, com controle de acesso e presença de forças policiais. Lula chegou à região de helicóptero, após desembarcar em Campo Grande. Em discurso, o presidente destacou o impacto econômico e ambiental do empreendimento, reforçando a importância de investimentos que aliam inovação e sustentabilidade.

A fábrica, erguida com um investimento de R$ 22,2 bilhões, é o maior projeto individual da Suzano até hoje. Deste montante, R$ 15,9 bilhões foram destinados à construção da unidade e R$ 6,3 bilhões à estrutura logística e à formação da base de plantio.

Além de sua grandiosidade, o empreendimento já gera impactos significativos para a economia da região. Cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos foram criados, com 2 mil postos na área agrícola e mil na operação industrial. "Este projeto não é apenas um avanço tecnológico, mas também uma oportunidade de transformar vidas em Ribas do Rio Pardo e nos municípios vizinhos", afirmou Walter Schalka, CEO da Suzano.

Protagonismo

A inauguração do "Projeto Cerrado" consolida o Brasil como líder na produção global de celulose, um insumo essencial para a fabricação de papéis e produtos de higiene. "Este é mais um exemplo de como o Brasil pode aliar desenvolvimento econômico e proteção ambiental, garantindo empregos e crescimento sustentável", declarou Lula durante o evento.