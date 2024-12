Governo Lula decide evacuar embaixada do Brasil em Damasco

O governo federal decidiu retirar as equipes técnicas e diplomatas que estão na Embaixada do Brasil em Damasco, capital da Síria. No fim de semana, rebeldes derrubaram o ditador Bashar al-Assad e tomaram o controle do país.

Países da Europa e das Américas também decidiram tirar suas equipes da capital síria após alguns incidentes. A Embaixada do Brasil está aberta para prestar auxílio aos nacionais que estão no país — porém, a avaliação de momento é de que a situação pode escalar para episódios generalizados de violência.

O controle está sob o grupo HTS, que derrubou Assad. No entanto, outros grupos rebeldes e organizações terroristas podem tentar tomar territórios no país.

Os diplomatas brasileiros devem sair em comboio com representantes de outros países e tentar chegar até o Líbano, onde poderão ser evacuados por aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) que já retiram brasileiros que estão na localidade.

A diplomacia brasileira avalia que Israel pode lançar uma operação para tentar anexar o território da Síria. As Forças de Defesa israelenses já realizam ataques aéreos contra bases militares para tentar impedir que ativos bélicos, como aviões e tanques, sejam usados contra Israel. Procurado, o Itamaraty ainda não se manifestou sobre o caso.

