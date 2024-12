'Lula está estável e conversando normalmente", diz médico Roberto Kalil

O médico Roberto Kalil Filho atualizou o estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (10/12). Segundo ele, Lula está estável e conversando normalmente após passar por uma cirurgia de duas horas para drenar uma hemorragia intracraniana causada pela queda que ele sofreu em 19 de outubro. Apesar da melhora clínica, Lula continuará em observação e ficará na Unidade de Terapia Intensiva por pelo menos 48 horas.

Leia também: O que é craniotomia o procedimento a que Lula foi submetido às pressas

Além de Roberto Kalil, os médicos Ana Helena Germoglio, Rogério Tuma, Marcos Stavale e Mauro Suzuki, do Hospital Sírio Libanês, também participaram da entrevista coletiva que detalhou sobre a saúde de Lula.

Leia também: Ministros desejam pronta recuperação a Lula após cirurgia de emergência

Segundo Kalil, o sangramento intracraniano foi observado em um exame de rotina após Lula procurar a unidade do Sírio Libanês de Brasília por sentir dores de cabeça. Uma ressonância magnética comprovou a hemorragia.

Ainda de acordo com Kalil, Lula não ficará com sequelas em decorrência da cirurgia. "Ele não teve nenhuma lesão cerebral", disse o médico pessoal do presidente. A hemorragia foi totalmente drenada após o procedimento cirúrgico.

Acompanhe a coletiva de imprensa conduzida pela equipe médica de Lula: