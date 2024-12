Lira define relatores de projetos do corte de gastos

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), definiu na noite de terça-feira (10/12) os deputados que vão relatar o Projeto de Lei 4.614 de 2024 e o Projeto de Lei Complementar 210 de 2024. Esses são os dois primeiros textos do pacote de corte de gastos do governo enviados ao Congresso e contemplam algumas das principais medidas de corte.

Os deputados Isnaldo Bulhões (MDB-AL) e Átila Lira (PP-PI) vão relatar o PL e o PLP, respectivamente, que tratam do Fundo Constitucional, salário mínimo e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Isnaldo Bulhões já foi relator de outros temas importantes no Congresso, como a Medida Provisória que reestruturou os ministérios do governo em 2023. Bulhões já disse, no ano passado, que o MDB deveria apoiar Lula nas eleições de 2026.



Já Átila Lira relatou, neste ano, o projeto de taxação de compras internacionais de até US$ 50, que foi aprovado pelo Congresso e sancionado por Lula.

Segundo Arthur Lira, o governo ainda não tem votos para aprovar os textos do pacote de corte de gastos. A jornalistas, Lira disse na terça-feira que há assuntos “polêmicos” que dificultam a negociação, como o BPC, o abono salarial e o salário mínimo.



"O acerto é que não tem votos. O assunto é polêmico, o BPC é polêmico, o abono é polêmico, o salário mínimo é polêmico. É um assunto que ferve, além de toda a insatisfação pelo não cumprimento de uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República", afirmou.



Veja as principais medidas dos projetos:

PL 4.614 de 2024



Relator: Isnaldo Bulhões (MDB-AL)



Benefícios sociais: documento com cadastro biométrico passa a ser obrigatório para a concessão e renovação de benefícios sociais do governo. Concessionárias de serviços públicos ficam obrigadas a fornecer informações de bases de dados para aperfeiçoar o processo de verificação de requisitos para benefícios sociais;

documento com cadastro biométrico passa a ser obrigatório para a concessão e renovação de benefícios sociais do governo. Concessionárias de serviços públicos ficam obrigadas a fornecer informações de bases de dados para aperfeiçoar o processo de verificação de requisitos para benefícios sociais; BPC: para concessão do BPC, é obrigatório que o beneficiário seja incapacitado para o trabalho. Passa a ser obrigatório registrar no sistema do BPC o código da Classificação Internacional de Doenças (CID);

para concessão do BPC, é obrigatório que o beneficiário seja incapacitado para o trabalho. Passa a ser obrigatório registrar no sistema do BPC o código da Classificação Internacional de Doenças (CID); Bolsa Família: o governo federal poderá alterar o valor limite de desligamento do programa. Municípios e o Distrito Federal deverão observar um índice máximo de famílias compostas por uma só pessoa;

o governo federal poderá alterar o valor limite de desligamento do programa. Municípios e o Distrito Federal deverão observar um índice máximo de famílias compostas por uma só pessoa; Fundo Constitucional do Distrito Federal: Fundo Constitucional do Distrito Federal passa a ser corrigido anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA);

Fundo Constitucional do Distrito Federal passa a ser corrigido anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); Salário mínimo: até 2030, o aumento real do salário mínimo fica limitado aos índices anuais de crescimento da despesa primária fixados no arcabouço fiscal.

PLP 210 de 2024

Relator: Átila Lira (PP-PI)