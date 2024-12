"Focado e animado", diz Rui Costa sobre Lula após nova cirurgia

Rui Costa deu detalhes do estado de saúde do presidente - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quinta-feira (12/12) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está “focado e animado”. Durante a manhã, o chefe do Planalto passou por um procedimento cirúrgico na cabeça.

“Sei que está todo mundo querendo saber do presidente @LulaOficial. Recebi há pouco uma ligação dele, sempre muito focado e animado, pedindo atualizações do dia e de como está a pauta do Governo no Congresso”, escreveu Rui Costa no X, antigo Twitter.

Lula está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital Sirio Libanês, em São Paulo. Ele passou por dois procedimentos na cabeça nesta semana e se prepara para um terceiro na noite desta quinta-feira.

“Depois de fazer o relato de todos os encaminhamentos, aproveitei para reforçar que estamos desejando uma ótima recuperação. Com fé em Deus, logo teremos nosso presidente em Brasília e ele também não vê a hora de voltar à rotina de trabalho”, finalizou Rui Costa.

Segundo o último boletim médico, Lula está "cognitivamente íntegro" e deve voltar a Brasília na próxima semana.

A semana é decisiva em Brasília, com votações importantes no Congresso, como do pacote de corte de gastos apresentado pelo governo.