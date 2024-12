Lula aparece caminhando em vídeo: "Estou firme e forte"

"Andando pelos corredores com Marcos Stavale, o neurocirurgião responsável pelo meu procedimento, conversando bastante, me alimentando bem e, em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira", escreveu o presidente - (crédito: Ricardo Stuckert/Presidência da República)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou, nesta sexta-feira (13/12), nas redes sociais vídeo em que aparece caminhando pelos corredores do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Após passar por uma cirurgia e um procedimento na cabeça, ele pede calma a todos e garante estar "firme e forte".

"Agradeço por cada oração e palavra de conforto que recebi nos últimos dias. Janjinha me repassou todos os recados. Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte! Andando pelos corredores com Marcos Stavale, o neurocirurgião responsável pelo meu procedimento, conversando bastante, me alimentando bem e, em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira", escreveu o presidente.

O petista ainda deixou mensagem para o próximo ano. "2025 está chegando e temos muitos encontros pelo Brasil e pelo mundo. Obrigado pelo carinho de vocês e por toda a dedicação da equipe médica. O amor que recebo me mantém sempre pronto para seguir!", finalizou.

De acordo com o último boletim média, Lula está em cuidados "semi-intensivos". "Segue lúcido e orientado, alimentou-se normalmente e realizou caminhada pelos corredores", dizia ainda o texto, divulgado nesta manhã.

O presidente Lula passou por uma cirurgia chamada "trepanação" na última terça-feira (10). Ela consiste na drenagem do sangue de um hematoma que se formou, após a queda no banheiro no Palácio do Alvorada, em 19 de outubro. Após isso, ele ficou sob cuidados da unidade de terapia intensiva (UTI).

Na quinta-feira (12), o chefe do Executivo passou por outro procedimento, uma embolização de artéria meníngea média, que consiste em estancar local por onde estava vazando sangue. Esse teria sido um processo para prevenir que um novo hematoma se forme.

A previsão de alta do presidente é na próxima segunda-feira (16/12), segundo os médicos. Ele deve seguir para Brasília, de onde seguirá com acompanhamento médico.