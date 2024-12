Como era a participação de Braga Netto nos núcleos golpistas

O ex-ministro Walter Braga Netto, preso na manhã deste sábado (14/12), participava de dois núcleos de atuação na tentativa de golpe de estado no Brasil. Ao todo, os envolvidos se organizaram em seis núcleos para colocar as ações em prática.

Segundo o relatório divulgado pela Polícia Federal no final do mês passado, Braga Netto atuou no Núcleo Responsável por Incitar Militares a Aderirem ao Golpe de Estado, que era responsável pela promoção de ataques pessoais a militares em posição de comando que "resistiam às investigadas golpistas".

O nome do ex-ministro também aparece no Núcleo de Oficiais de Alta Patente com Influência e Apoio a Outros Núcleos, que usava a patente militar para incitar medidas para consumação do golpe.

Confira todos os seis núcleos e os participantes de cada um:

Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral: Mauro Cesar Barbosa Cid, Anderson Gustavo Torres, Angelo Martins Denicoli, Fernando Cerimedo, Eder Lindsay Magalhães Balbino, Hélio Ferreira Lima, Guilherme Marques Almeida, Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros e Tércio Arnaud Tomaz;

Núcleo Responsável por Incitar Militares a Aderirem ao Golpe de Estado: Walter Souza Braga Netto, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, Ailton Gonçalves Moraes Barros, Bernardo Romão Correa Neto e Mauro Cesar Barbosa Cid;

Núcleo Jurídico: Filipe Garcia Martins Pereira, Anderson Gustavo Torres, Amauri Feres Saad, Jose Eduardo de Oliveira e Silva e Mauro Cesar Barbosa Cid;

Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas: Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros, Bernardo Romão Correa Neto, Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins De Oliveira, Alex de Araújo Rodrigues e Cleverson Ney Magalhães;

Núcleo de Inteligência Paralela: Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Marcelo Costa Câmara e Mauro Cesar Barbosa Cid;

Núcleo de Oficiais de Alta Patente com Influência e Apoio a Outros Núcleos: Walter Souza Braga Netto, Almir Garnier Santos, Mario Fernandes, Estevam Theophilo Gaspar de Oliveira, Laércio Vergílio e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.

Investigação e prisão de Braga Netto

Além de Braga Netto, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 35 pessoas foram indiciadas pela PF por golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

A prisão do ex-ministro ocorreu neste sábado, no Rio de Janeiro, sob a acusação de obstrução de Justiça. Também foi cumprido mandado contra o ex-assessor do general, em Brasília, coronel Pereguino.

Ele é apontado pela corporação como figura central na tentativa de golpe. O relatório afirma que "os elementos probatórios obtidos ao longo da investigação evidenciam a sua participação concreta nos atos relacionados à tentativa de golpe de Estado e da abolição do estado democrático de direito, inclusive na tentativa de embaraçamento e obstrução do presente procedimento".

O plano de golpe, segundo apurou a corporação, incluía o planejamento do assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do STF Alexandre de Moraes.