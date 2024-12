Maioria dos brasileiros está pouco informada sobre investigações sobre golpe, diz Ipec

A maioria (65%) dos brasileiros está "pouco" ou "nada informada" sobre as investigações da Polícia Federal (PF) sobre a tentativa de golpe em 2022, segundo uma pesquisa nacional feita pelo Ipec entre os dias 5 e 10 de dezembro com 2 mil pessoas. As entrevistas da pesquisa foram feitas antes da prisão do general Braga Netto no sábado, 14. O ex-ministro do governo Bolsonaro foi acusado de interferir na investigação.

Segundo o levantamento noticiado na coluna Lauro Jardim do jornal O Globo deste domingo, os brasileiros se mostram divididos sobre a participação ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro no planejamento de um golpe (43%) ou se ele está sendo "perseguido politicamente" (42%).

Apesar das dúvidas e desinformação, 80% entendem que os envolvidos "deveriam ser julgados e punidos conforme a lei".

O Ipec também perguntou sobre a confiança dos entrevistados nas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que envolvem políticos. Apenas 23% afirmaram acreditar que os ministros do STF são isentos e não favorecem os políticos.

O Ipec realizou a pesquisa em 131 municípios. A margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais.

Foram quatro as perguntas que o Ipec fez aos entrevistados sobre a tentativa de golpe.