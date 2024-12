"Votação será até esta sexta ou segunda", promete relator do Orçamento

Senador disse torcer para que os projetos de ajuste fiscal enviados pelo Executivo sejam aprovados para que a nova previsão do salário mínimo possa ser incorporada ao Orçamento - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

O relator do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025, senador Angelo Coronel (PSD-BA), afirmou nesta terça-feira (17/12) que o Orçamento do próximo ano deve ser votado, de forma excepcional, nesta sexta-feira (20/12) ou na segunda-feira (23).

Esta é a última data que o Congresso tem para votações. O recesso parlamentar está previsto para começar na segunda-feira.

"Hoje é terça e nós temos três dias úteis para entrar no recesso parlamentar. Nós ainda vamos ficar até sexta-feira, ou até segunda-feira, se possível for, numa convocação extraordinária", afirmou à GloboNews.

Leia também: Lira junta PEC do corte de gastos a outro projeto para acelerar tramitação

O senador ainda criticou o governo por ter enviado o pacote de ajuste fiscal tão perto do prazo final para as votações.

“O governo devia pensar nisso e deveria ter implementado esse corte de gastos com antecedência. Agora, deixar, no apagar das luzes, e querer aprovar um pacote no afogadilho, não é fácil”, disse. “Não podemos ser culpados de algo que a culpa não é nossa.”

Ele destacou ainda que torce para que os projetos de ajuste fiscal enviados pelo Executivo sejam aprovados para que a nova previsão do salário mínimo possa ser incorporada ao Orçamento.

"Esperamos que seja, para que eu possa ainda utilizar esse valor do salário mínimo novo na peça orçamentária. Porque, se não for votado até sexta-feira, eu vou ter que usar o salário pelo valor das regras atuais, ou então o salário pelo valor de hoje, que é R$ 1.509, e o governo no futuro pode fazer esse ajuste", concluiu.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular