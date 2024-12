Lula parabeniza menino Gui por prêmio da Fifa: "Fiquei muito orgulhoso"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se juntou à comoção dos internautas pela conquista de Guilherme Gandra, o menino Gui, vencedor do troféu Torcedor do Ano no Fifa The Best Football Awards. O garoto é torcedor do Vasco da Gama.

Em vídeo publicado no X (antigo Twitter), Lula compartilha uma vídeo chamada com o menino Gui na qual o elogia. "Fiquei muito orgulhoso. O melhor torcedor do mundo que torce para o melhor time do mundo".

O presidente, que é corintiano, brinca sobre o clube paulista: “Se alguém perguntar para que time você torce em São Paulo, você responde que é o Corinthians”, no que Gui responde “Beleza, pode deixar! Muito obrigado, senhor presidente.” O torcedor do Vasco encerra a ligação desejando melhoras para a saúde de Lula.

Lula ressalta o carinho pelo menino na postagem. "Menino Gui, você merece o mundo. Espero te rever em breve. Mais uma vez, parabéns pelo FIFA The Best de melhor torcedor."

Confira o vídeo:

Menino Gui, você merece o mundo. Espero te rever em breve. Mais uma vez, parabéns pelo FIFA The Best de melhor torcedor.



— Lula (@LulaOficial) December 18, 2024





Futebol por amor

O menino Gui, que tem 10 anos de idade, é portador de epidermólise bolhosa, uma doença autoimune rara que fragiliza a pele com feridas e bolhas ao menor atrito. Gui viralizou nas redes sociais quando a mãe publicou um vídeo registrando o encontro com o filho após 16 dias de coma induzido.

Gui se tornou um torcedor símbolo do Vasco e a história de resiliência e amor pelo time resultou em visibilidade para o menino. Ele ganhou diversos presentes e convites para visitar instalações de clubes no exterior.

Em novembro de 2023, Gui desembarcou em Brasília para conhecer o presidente Lula. O menino proporcionou visibilidade para a doença, o que gerou a “Lei Gui” no estado do Rio de Janeiro, que prevê o pagamento de pensão e custeamento de medicamentos, curativos e outras despesas a portadores de epidermólise bolhosa.