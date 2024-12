Defesa de Braga Netto diz que Mauro Cid é "mentiroso contumaz" e pede acareação

O advogado José Luís de Oliveira Lima, responsável pela defesa do general Walter Braga Netto, afirmou nesta sexta-feira (27) que solicitará à Polícia Federal (PF) uma acareação entre o cliente dele e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência. O procedimento, que coloca frente a frente duas partes com versões conflitantes, busca esclarecer contradições e garantir maior transparência nas investigações.

A declaração foi feita durante entrevista à GloboNews, na qual Lima classificou Mauro Cid como um “mentiroso contumaz”, questionando a credibilidade do acordo de colaboração premiada homologado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). “Eu vou pedir uma acareação entre Braga Netto e Cid. Quero os dois ali, um na frente do outro”, afirmou o advogado.

De acordo com Lima, Cid mudou de versão ao longo de 11 depoimentos, acrescentando novos elementos em momentos cruciais para manter os benefícios do acordo de colaboração premiada. O advogado sugeriu que Cid teria sido coagido pelas circunstâncias, especialmente após passar 129 dias preso. “Como é que pode dar credibilidade a uma fala de um sujeito que mentiu o tempo inteiro e estava desesperado? Ele passou mais de 100 dias preso, e só assim conseguiu seu acordo de colaboração premiada”, afirmou Oliveira Lima.



