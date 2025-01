Lula cancela férias de Haddad e convoca ministro para reunião no Planalto

Haddad volta à Fazenda em meio a pressões do mercado sobre o pacote de corte de gastos, que foi considerado insuficiente para ajustar as contas públicas - (crédito: Ed Alves/ CB/DAPress)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou nesta segunda-feira (6/1) as férias do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o convocou para uma reunião no Palácio do Planalto. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje.

Haddad estava em São Paulo e voltou para Brasília nesta manhã, para participar do encontro. O ministro estava de férias desde o dia 2 de janeiro. Por ordem de Lula, todos os ministros devem estar presentes para o ato em memória de dois anos dos ataques de 8 de janeiro, nesta quarta (8).

Originalmente, Haddad entraria novamente de férias entre 10 e 21 de janeiro. No período, ele se dedicaria a acompanhar a recuperação de sua esposa, Ana Estela Haddad, que passou por uma cirurgia. Porém, como Ana se recuperou bem, o ministro decidiu cancelar as férias, que serão remarcadas mais para frente.

Haddad volta à Fazenda em meio a pressões do mercado financeiro sobre o pacote de corte de gastos, que foi considerado insuficiente para ajustar as contas públicas. Além disso, o governo enfrenta uma perspectiva desafiadora para a economia neste ano, com previsões de aumento da inflação, dos juros e desaceleração do crescimento, além do aumento do dólar acima do patamar de R$ 6.

