Pablo Marçal promete se candidatar à Presidência em 2026

O ex-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) afirmou nesta quarta-feira (8/1) que pretende se candidatar à Presidência do país em 2026. A informação é da assessoria do ex-coach.

“Serei candidato a presidente pelo PRTB em 2026. O empreendedorismo é a chave para libertar o nosso povo e fomentar o desenvolvimento econômico”, afirmou Marçal.

Marçal é, no entanto, alvo de problemas com a Justiça Eleitoral. Entre as acusações, estão de abuso de poder econômico e de uso indevido dos meios de comunicação.

No ano passado, o influencer ficou de fora do segundo turno, mas alcançou 28,14% dos votos nas eleições municipais, total de 1.719.274. A intenção é de que o nome do partido troque de Partido Renovador Trabalhista Brasileiro para “Brasileiro”.

Marçal ainda comentou a notícia de que o cantor Gusttavo Lima também deve se candidatar. “Liguei para o Gusttavo Lima e ele realmente está com o coração disposto a servir o nosso povo. Viveremos o pior momento econômico da nossa história nesses próximos dias e depois disso virá uma nova safra política.”