Desaprovação de Lula bate recorde e ultrapassa a aprovação pela 1ª vez

A desaprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atingiu o maior nível da série histórica, 49,8%, de acordo com uma pesquisa da Atlas Intel. Pela primeira vez, a reprovação ultrapassou numericamente a aprovação do governo (47,8%), de acordo com levantamento publicado nesta sexta-feira (10/1).

Existe uma margem de erro de dois percentuais para mais ou para menos. Isso quer dizer que há um empate técnico entre os que aprovam e desaprovam o governo.

Em novembro de 2024, a rejeição a Lula se manteve em 47,3% e a aprovação em 50%. No entanto, a desaprovação aumentou em dezembro, quando o presidente anunciou o pacote de corte de gastos.

Segundo a pesquisa, 44,6% classificam o governo como ruim ou péssimo; 44,6%, ótimo ou bom e 13,3%, regular.

O levantamento ouviu 2.873 pessoas com mais de 18 anos entre 26 e 31 de dezembro de 2024.

Maior problema do Brasil

O Atlas Intel também perguntou aos entrevistados qual o maior problema do Brasil: